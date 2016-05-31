韩国官员称朝鲜周二导弹试射似再遭失败（更新版）

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月31日 - 韩国官员称，朝鲜周二早试图从该国东海岸发射一枚导弹，但试射似乎已失败。此前朝鲜经历了多次弹道导弹试射失败。
上述要求匿名的官员称，试射约发生在首尔时间早上5点20分左右。
日本周一下令自卫队戒备朝鲜可能的导弹发射活动。
“日本没有收到任何损失报告。我们正在收集和分析数据。防卫省已准备好回应任何情势。”日本防卫大臣中谷元在记者会上表示。
“朝鲜没有显示放弃发展核导弹的迹象，所以作为回应，我们将继续与美国和韩国密切合作，并保持对朝鲜的密切关注。”中谷元说道。
韩联社称，朝鲜试射的似乎是一枚中程“舞水端”导弹。美韩官员称，朝鲜4月进行了三次“舞水端”导弹试射，均告失败。
韩联社援引一名韩国政府消息人士称，该导弹很可能在从移动发射设备升空时爆炸。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。