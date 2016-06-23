潘基文称朝鲜导弹发射活动“肆无忌惮且不负责任”

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国6月22日（记者 Michelle Nichols） - 联合国秘书长潘基文称，朝鲜最近的弹道导弹发射活动是“肆无忌惮且不负责任的行为”。联合国安理会周三将开会讨论此事。
朝鲜周三试射两枚导弹，第一枚导弹试射失败约两小时后，又朝着日本方向发射一枚疑似中程导弹，这枚导弹后来坠入海中。
“朝鲜继续追求发展核武器和弹道导弹，只会损害其安全，不会改善该国人民的生活。”潘基文的发言人哈克（Farhan Haq）称。
哈克补充道，朝鲜的发射活动“无视国际社会的共同意愿，是肆无忌惮且不负责任的行为”。
法国常驻联合国代表、安理会6月轮值主席德拉特（Francois Delattre）称，朝鲜的导弹发射活动违反联合国禁令，令人无法接受。定于周三晚些时候的安理会会议是应美国和日本的要求而召开。
“我们希望安理会就此作出迅速且坚决的回应。”德拉特称，“我们希望……我们将就此事发表公开声明。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。