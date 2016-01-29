日本自卫队进入戒备状态 应对朝鲜可能的导弹发射

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透东京1月29日 （记者 Nobuhiro Kubo） - 两名直接了解内情的消息人士周五对路透表示，日本下令自卫队进入戒备状态，应对朝鲜可能进行的弹道导弹发射。此前有迹象显示朝鲜可能准备于近期试射远程导弹。
“朝鲜的导弹试验场活动增多暗示未来数个星期内可能有（导弹）发射，”其中一名消息人士称。因未获授权对媒体发言，上述两名消息人士均不愿具名。
朝鲜进行第四次核试验之后，东亚紧张局势升温。
外界担忧，朝鲜在核试验后如此短时间如果进行导弹发射，表明其计划制造可装载于导弹的核弹头，朝鲜届时将有能力打击韩国、日本甚至远至美国西海岸的目标。
未能立即联络到日本防卫省发言人进行置评。
日本防卫大臣中谷元下令在日本海的宙斯盾驱逐舰待命，以拦截飞向日本的所有朝鲜弹头。
这些宙斯盾驱逐舰可追踪多个目标，并配备了SM-3导弹，可在来袭弹头重新进入大气层然后落到目标前将其摧毁。
但日本更担忧的是朝鲜导弹试验的残骸可能落入日本领土，而非朝鲜的直接攻击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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