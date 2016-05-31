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时事要闻 | 2016年 5月 31日 星期二 08:26 BJT

韩国称发现朝鲜可能发射导弹的征兆

路透首尔5月30日 - 韩国一位国防官员周一称，该国发现了朝鲜可能发射导弹的征兆。此前日本下令自卫队进入戒备状态，以防备朝鲜可能进行弹道导弹发射活动。

这位韩国国防官员拒绝就朝鲜可能发射何种类型的导弹置评。但韩联社报导称，韩国官员认为朝鲜可能发射“舞水端”（Musudan）中程导弹。

据美国和韩国官员称，朝鲜在4月份曾三次尝试发射“舞水端”导弹，但均未成功。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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