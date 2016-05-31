韩国称发现朝鲜可能发射导弹的征兆

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔5月30日 - 韩国一位国防官员周一称，该国发现了朝鲜可能发射导弹的征兆。此前日本下令自卫队进入戒备状态，以防备朝鲜可能进行弹道导弹发射活动。
这位韩国国防官员拒绝就朝鲜可能发射何种类型的导弹置评。但韩联社报导称，韩国官员认为朝鲜可能发射“舞水端”（Musudan）中程导弹。
据美国和韩国官员称，朝鲜在4月份曾三次尝试发射“舞水端”导弹，但均未成功。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。