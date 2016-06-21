朝鲜将中程导弹转移到东海岸 但无立即发射迹象--韩联社

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔6月21日 - 韩国联合通讯社援引未具名政府消息人士的话报导称，朝鲜似乎已将中程导弹转移到其东海岸，但目前没有立即发射的迹象。
该消息人士称，据推测这枚导弹是“舞水端”(Musudan)导弹，与朝鲜5月试图发射的导弹一样。
日本一位政府消息人士周二称，日本军方对朝鲜可能发射弹道导弹保持警戒。日本媒体报导称，该国海军和爱国者反导系统已接到命令，随时准备击落任何射向日本的发射物。(完)
(编译 许娜；审校 王颖)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。