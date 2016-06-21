朝鲜将中程导弹转移到东海岸 但无立即发射迹象--韩联社

路透首尔6月21日 - 韩国联合通讯社援引未具名政府消息人士的话报导称，朝鲜似乎已将中程导弹转移到其东海岸，但目前没有立即发射的迹象。

该消息人士称，据推测这枚导弹是“舞水端”(Musudan)导弹，与朝鲜5月试图发射的导弹一样。

日本一位政府消息人士周二称，日本军方对朝鲜可能发射弹道导弹保持警戒。日本媒体报导称，该国海军和爱国者反导系统已接到命令，随时准备击落任何射向日本的发射物。(完)