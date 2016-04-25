朝鲜称由潜艇发射弹道导弹的试验取得“伟大成功”

路透首尔4月24日 - 朝鲜周日称，在领导人金正恩指导下进行的潜艇发射弹道导弹试验取得“伟大成功”，提供了“又一种实施有力核打击的手段”。

包括本次试验在内，朝鲜近期进行了一系列展示军事实力的行动，起先在1月进行了第四次核试验，并2月发射了远程火箭。

韩国国防部一官员在周六晚称，朝鲜周六从东海海域的一艘潜艇上发射导弹，射程约30公里(18英里)。

该官员称，韩国正在尝试确认，导弹发射是否因不明原因失败。

朝中社称试射是“又一次伟大成功，”但没有公布发射的时间地点，并称此次发射由金正恩指导。(完)