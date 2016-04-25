朝鲜称由潜艇发射弹道导弹的试验取得“伟大成功”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔4月24日 - 朝鲜周日称，在领导人金正恩指导下进行的潜艇发射弹道导弹试验取得“伟大成功”，提供了“又一种实施有力核打击的手段”。
包括本次试验在内，朝鲜近期进行了一系列展示军事实力的行动，起先在1月进行了第四次核试验，并2月发射了远程火箭。
韩国国防部一官员在周六晚称，朝鲜周六从东海海域的一艘潜艇上发射导弹，射程约30公里(18英里)。
该官员称，韩国正在尝试确认，导弹发射是否因不明原因失败。
朝中社称试射是“又一次伟大成功，”但没有公布发射的时间地点，并称此次发射由金正恩指导。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。