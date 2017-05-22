焦点：朝鲜声称导弹试射“验证了弹头制导” 美国表示继续施压

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透首尔5月22日 - 朝鲜周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，验证了弹头末段制导的可靠性。这表明朝鲜打击美国本土目标的能力取得进一步进展。
朝鲜周日向其东部海域发射这枚弹道导弹，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，此举导致韩国新政府对于寻求韩朝和平的希望破灭。
朝鲜中央通讯社(朝中社)表示，朝鲜领导人金正恩视察了这次“北极星-2”(Pukguksong-2)导弹试射，并批准进行实战部署。这次试射还验证了“北极星-2”导弹固体燃料发动机运行正常。
朝鲜一直以来不顾各方面、包括其主要盟友中国要求其中止核计划和导弹计划的呼声，称需要这些武器来防范美国的侵略。
外交人士周日表示，联合国安理会将应美国、日本和韩国的要求，于周二召开闭门会议讨论此次导弹试射。
这次试射也可能影响文在寅准备检讨部署萨德(THAAD)反导弹系统的计划，这项计划遭到中国激烈反对，认为系统中的强大雷达将对安全构成威胁。
“(金正恩)自豪地说，该导弹的打击精准度极高，‘北极星2’型导弹是非常成功的战略武器，他批准在部队实战部署该导弹，”朝中社援引金正恩的话称。
**“美丽地球”**
朝中社称，这次试射验证了固体燃料发动机系统、各级分离系统和核弹头末段制导的可靠性和精准性。核弹头末段制导是由安装在弹头的设备记录下来的。
“看着安装在该弹道导弹上的摄像机实时传回的地球影像，最高领导人金正恩称从我们发射的火箭上看地球感觉很壮观，整个世界看上去很美，”朝中社称。
使用固体燃料对于武器而言代表着很大的优势，因为固体燃料更加稳定，便于用导弹燃料箱运输，只需很少准备时间就能发射。
韩国军方称，这枚“北极星2”型导弹飞行约500公里(310英里)，飞行高度达到560公里。
韩国军方表示，这次试射对于朝鲜的导弹计划提供更多“有意义的数据”，但朝鲜是否已经掌握弹头重返大气层的技术仍需要进一步的分析。
朝鲜一直在研发搭载核弹头且射程达美国本土的导弹，周六宣称已经具备这种能力，但西方的导弹专家认为朝鲜的声明是夸大其词。
一些专家认为，朝鲜要到2030年甚至是更晚的时候才能拥有这种技术。但朝中社称上周导弹试验射程已涵盖夏威夷和阿拉斯加。
朝鲜时常威胁称要打击美国的侵略野心。韩国目前驻有28,500名美军，帮助抵挡来自朝鲜的威胁。
**日本“绝不容忍”**
专家指出，固体燃料发动机和移动式发射台，将更难侦测到发射导弹的准备工作。
“以军事目的而言，固定燃料导弹的优势是，燃料装载在导弹内部，能够在移动到发射地点后快速发射。”忧思科学家联盟(Union of Concerned Scientists)的全球安全项目协同负责人David Wright在博文中写道。
“建造大型固定燃料导弹是很难的，”他表示，并称法国和中国等主要大国都花费了数十年时间，才从中程导弹发展到洲际弹道导弹。
美国总统特朗普曾警告称，有可能与朝鲜发生“重大、重大冲突”，为了展示军力，特朗普还派遣卡尔·文森航母打击群前往朝鲜半岛附近水域，与韩国和日本举行军事演习。
陪同美国总统特朗普访问沙特的一位官员称，白宫已知悉最新的试射消息，并指出此次导弹射程比朝鲜之前三次试射导弹的射程要短。
美国国务卿蒂勒森称，将继续对朝鲜施加经济和外交压力。
“我们绝对不能容忍5月21日的导弹试射，以及朝鲜一而再，再而三的挑衅言论和行动，”日本内阁官房长官菅义伟周一称。
“重要的是减少朝鲜的外汇收入，阻止核导弹相关装运和技术转移以阻碍朝鲜的核导弹开发。我们将完全执行我们自己对朝鲜的制裁。”
中国再度敦促各方保持克制，防止紧张局势进一步升级。
韩国统一部发言人李德行周一称，虽然韩国政府将对朝鲜的任何挑衅做出坚定的回应，但“切断韩国与朝鲜的关系是不可取的。”
韩国总统文在寅在5月10日上台执政，他之前以对朝鲜采取更温和立场的竞选纲领赢得大选。朝鲜和韩国从严格意义上来说仍处于战争状态，因为两国在1950-1953年冲突后并未签订和平协议。
朝鲜核计划图表：tmsnrt.rs/2lE5yjF
(完)
(编译 张涛/张明钧/高琦/汪红英；审校 蔡美珍/刘秀红)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
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