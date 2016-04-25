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时事要闻 | 2016年 4月 25日 星期一 09:19 BJT

安理会强烈谴责朝鲜的潜射导弹试验

路透联合国4月24日 - 联合国安理会周日对朝鲜进行潜射弹道导弹试验予以强烈谴责，并对此类有助于朝鲜发展核武器运载系统的活动表示严重关切。

朝鲜称，该国周六在领导人金正恩指导下进行的潜射导弹试验取得“伟大成功”，这提供了“又一种进行有力核攻击的手段”。

“安理会成员国认为，安理会应继续密切关注局势，并按照安理会之前的决议采取进一步的重大措施。”安理会在声明中称。

进行潜射导弹发射试验是朝鲜近期一系列展示军事力量的最新活动。

安理会呼吁成员国实施对朝鲜的制裁措施，特别是3月通过的制裁措施。

“安理会成员国强调，这些决议明确禁止朝鲜进行新的弹道导弹研发和试验活动，即使发射失败。”安理会称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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