联合国安理会谴责朝鲜试射导弹 威胁称要采取进一步行动

路透联合国6月1日 - 联合国安理会周三谴责朝鲜近期进行的三次失败的弹道导弹试射活动，并威胁称要采取进一步“重大措施”。

朝鲜在1月份进行第四次核试验，2月份发射卫星，还进行了多次导弹试射活动，导致东北亚局势高度紧张。

安理会周三发表声明，对朝鲜在4月末进行的两次导弹试射活动以及周二的导弹试射活动予以谴责。

“安理会成员国谴责包括这些多次失败的发射在内的朝鲜所有的弹道导弹活动，指出此类活动有助朝鲜发展核武器运载系统并加剧紧张局势。”安理会周三称。

“（安理会）成员国还对朝鲜在民众有大量尚未满足的需求之际把资源用到追求弹道导弹上表示遗憾。”安理会称。

今年3月，安理会对朝鲜实施严厉的新制裁，旨在阻断该国用于核武器项目的资金。（完）