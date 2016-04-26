联合国称朝鲜试射潜射导弹“非常令人不安”

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月25日 - 联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）周一称，朝鲜试射潜射弹道导弹“非常令人不安”，联合国呼吁平壤当局“停止任何进一步的挑衅行为”。
朝鲜称，上周六进行的导弹试射“非常成功”，这提供了“又一个强有力的核攻击方式”。
联合国安理会周日对朝鲜的此次试射活动予以谴责，并对这种有助于朝鲜开发核武器发射系统的活动表示严重关切。
这次试射潜射导弹是朝鲜最近一连串武力展示活动的最新一宗。朝鲜在1月进行了第四次核试验，2月还试射了远程火箭。
杜加里克对记者们称，这次试射“非常令人不安”，这再次违反了安理会的相关决议。
“我们敦促朝鲜停止任何进一步的挑衅行为，”他说道。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.