联合国安理会谴责朝鲜导弹试射活动的声明，因俄罗斯要求修改而延迟

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月3日（记者 Michelle Nichols） - 外交人士周二称，联合国安理会对朝鲜最近导弹试射活动的谴责，因俄罗斯要求修改其他14个安理会成员国同意的声明草案而延迟。

朝鲜上周四试射了两枚疑似中程弹道导弹，但均未成功。中国常驻联合国代表、安理会4月轮值主席刘结一称，安理会正在考虑作出回应。

“安理会需快速做出回应。因此，我们不理解在包括与朝鲜接壤的中国在内的其他安理会成员国可以同意的情况下，俄罗斯为何阻拦。”英国常驻联合国副代表威尔逊（Peter Wilson）说。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）周一称，俄罗斯向安理会的这项声明草案中填加了“一些非常宝贵的意见”。

“我们需要实话实话，我们认为要求利益相关方减少在该地区的军事活动非常重要。”丘尔金指的是美国和韩国的活动。

上周的导弹试射活动，是朝鲜从1月开始进行的一连串展示军力的最新活动。

“朝鲜显然正在以危险且挑衅的方式攻击，明显除了俄罗斯以外，每个安理会成员国……都对此表示关切。”一位要求匿名的安理会外交官称。

“俄罗斯让人难以置信地提议修改（声明草案），目标对准的并非朝鲜，而是寻求保护自身免受这一威胁的国家。”该外交官称。（完）