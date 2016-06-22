朝鲜发射两枚导弹 其中一枚飞行距离约400公里--韩国军方（更新版）

路透首尔6月22日 （记者 Ju-min Park） - 韩国军方称，朝鲜周三发射导弹，似为中程“舞水端”导弹，导弹飞行了400公里左右，这或许是其最有效的一次试射；朝鲜稍早进行的另一次导弹发射失败。

目前尚不清楚朝鲜在首次试射约两小时后进行的第二次发射是否成功，也不知该导弹结束飞行的情况。但该导弹飞越的距离理论上超过了其飞往日本本州岛距离的一半。

一名韩国官员称，第一枚导弹可能是通过移动式发射器从元山升空。朝鲜此前在元山进行多次中程导弹试射。

韩联社援引一名政府官员称，第一枚导弹在飞行约150公里后在半空解体。

日本防卫大臣中谷元在东京告诉记者，朝鲜屡次发射导弹是“严重挑衅”，令人无法容忍。

中谷元称，不排除朝鲜采取更多挑衅行为的可能性，并称朝鲜周三进行的两次发射可能故意在时间安排上贴近朝鲜战争爆发66周年纪念日。

韩国总统府称，将于周三早上稍晚召集国家安全会议，讨论朝鲜最近的导弹发射。

美军太平洋司令部称，美军侦测到朝鲜发射的两枚导弹，很可能是“舞水端”导弹。五角大楼发言人称，这两枚导弹均已落入日本海。（完）