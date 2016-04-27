美国警告朝鲜若继续进行核导试验 将考虑“其他”选项

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透首尔/华盛顿4月26日（记者 Jack Kim/Lesley Wroughton） - 美国周二警告称，若朝鲜继续进行核试验和弹道导弹试验，美国将考虑“其他”选项，可能包括新的制裁或者安全举措。
韩联社稍早称，朝鲜似乎在准备再次试射中程弹道导弹。美国称朝鲜本月中旬的试射是“灾难性的”失败。
外界普遍预计朝鲜将很快进行第五次核试验，也许就在5月初将召开的朝鲜劳动党第七次全国代表大会之前。
美国总统奥巴马称，美国正在努力保护自己及友邦免遭朝鲜的潜在威胁。奥巴马称朝鲜是一个“难以捉摸的”国家，并有一个“不负责任的”领导人。
在CBS周二播出的访谈中，奥巴马称美国正在花费大量时间定位其导弹开发系统，以建立“至少能够阻止来自朝鲜的相对低水平威胁”的防护。
美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）敦促朝鲜不要采取会造成地区不稳定的行为，称朝鲜若继续进行核、导试验，华府将考虑“其他”选项。
唐纳指出，过去采取的措施曾包括制裁和安全举措，但拒绝做进一步说明。
“我认为很明显，在朝鲜继续做出我们认为毫无助益的决定之际，我们也必须继续考虑我们的回应选项，”他在例行记者会上称。
当被问及这些选项时，唐纳称，“在完全构想和充分考察前，我们不想宣布任何事情。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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