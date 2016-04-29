美军方称朝鲜试射两枚导弹 但均告失败

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/华盛顿4月28日 - 美国军方称，朝鲜(北韩)周四试射了两枚疑似中程弹道导弹，但均未成功。
朝鲜在5月6日将召开劳动党第七次全国代表大会前进行了一系列导弹试射活动，这违反联合国的相关决议。韩国方面亦称，朝鲜准备随时进行新的核试验。
据韩国的防务专家称，朝鲜周四的导弹试射活动似乎很匆忙，是在本月早些时候类似的导弹试射失败后进行的。
韩国国防部一位官员称，朝鲜第一次试射导弹是在首尔时间早上6时40分左右，当时朝鲜从元山发射一枚射程超3,000公里、疑为“舞水端”的导弹，但发射后数秒内坠落。
该官员还称，在当天下午7时26分左右，该国从相同地区再次发射一枚类似的中程导弹，但据推测发射也失败。
美国战略司令部称，他们对两次试射进行了追踪，这些活动均不对北美构成威胁。
“初步迹象显示，（朝鲜的导弹）试射没有成功。”美国战略司令部发言人Martin O'Donnell称。
“舞水端”导弹理论上可覆盖日本全境和美国海外属地关岛，但从未试射成功过。
联合国安理会应美国请求召开闭门会议，就朝鲜最新的导弹试射活动进行磋商。中国常驻联合国代表、安理会4月轮值主席刘结一称，正在考虑由安理会作出回应。
外交官称，安理会可能发表声明谴责朝鲜最新的导弹试射活动。
联合国秘书长潘基文的发言人杜加里克（Stephane Dujarric）称，朝鲜的导弹试射活动“令人极为不安”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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