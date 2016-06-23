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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 13:10 BJT

美国务院称未发觉美韩关于部署萨德系统的磋商有任何变化

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月22日 - 美国国务院周三称，未发觉美韩关于在韩国部署萨德反导系统的磋商有任何变化。

“我们可以证实，朝鲜发射了两枚弹道导弹，导弹坠入日本海。”美国国务院发言人柯比（John Kirby）对记者称。

他并表示，未发觉美韩关于部署萨德反导系统的磋商有任何变化。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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