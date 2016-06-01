美国谴责朝鲜试射导弹 敦促朝鲜不要制造紧张局势

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月31日 - 美国周二谴责朝鲜试射导弹，并敦促朝鲜不要进行在东北亚制造紧张局势的行为。
“美国及世界其他国家呼吁朝鲜不要进行包括这次失败的导弹试射在内的、进一步在该地区制造紧张局势的行为，而是着眼于采取切实措施履行其国际承诺。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。
“美国强烈谴责朝鲜的导弹试射活动。”厄内斯特在新闻发布会上称。（完）
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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