美国谴责朝鲜试射导弹 敦促朝鲜不要制造紧张局势

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月31日 - 美国周二谴责朝鲜试射导弹，并敦促朝鲜不要进行在东北亚制造紧张局势的行为。

“美国及世界其他国家呼吁朝鲜不要进行包括这次失败的导弹试射在内的、进一步在该地区制造紧张局势的行为，而是着眼于采取切实措施履行其国际承诺。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。