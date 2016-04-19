中国需要理解导弹防御事关韩国“存亡”--韩国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月18日 （记者 David Brunnstrom） - 一名韩国高级官员周一称，韩国保护自身免于朝鲜可能发起的核攻击事关韩国的存亡，中国需要理解这点并参与有关美国可能在韩部署“萨德”反导系统的对话。

继朝鲜1月6日进行了第四次核试验，且2月7日又发射了远程火箭之后，美韩开始就可能在韩部署“萨德”系统进行磋商。中国坚决反对美国在韩国部署该反导系统。

韩国外交部政策企划官Shin Beomchul在研讨会上称，需要与中国就此事进行更多对话。

“我希望请中国理解韩国对来自朝鲜的威胁是何感受，”他对美国战略与国际研究中心（CSIS）说道。

“它不是普通威胁，它是核威胁。那是非常严重的威胁。我们现在处于事关存亡的境地，”他说道。

“我们必须解决……误会，但基本点在于，保护我们的国家是首要任务。”

他并称，解决争议的方式最终可能是降低来自朝鲜的威胁。

美国国务院朝鲜事务办公室负责人马克·兰伯特（Mark Lambert）在研讨会上称，美国希望中国听取美方有关“萨德”系统的技术简报的提议仍遭中国拒绝。

韩国副外长Kim Hyoung-zhin强调，所有国家有必要通过全面执行国际和双边制裁向朝鲜施压，以令其放弃核项目。

他称，任何情况下金正恩政府似乎都不可能放弃核武器，但确实对外界刺激作出过回应。

“如果这些（制裁）要素紧密交织在一起，没有任何漏洞……那金正恩政权将意识到，除非其放弃核项目并采取措施迈向无核化，否则其无法生存，”他说道。

兰伯特称，美国专家希望向中国解释，“萨德”系统不会使中国的核威慑无效，因“萨德”系统的雷达将针对朝鲜而非中国。

“我们需要进行那种对话。但不幸的是，北京的官员迄今一直不愿与我们的官员会面并听取简报。”（完）