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时事要闻 | 2016年 8月 24日 星期三 08:44 BJT

日本首相称朝鲜发射导弹“不可原谅”威胁日本安全

路透东京8月24日 - 日本首相安倍晋三周三称，朝鲜最新一次发射导弹的行为“不可原谅”，对日本安全造成严重威胁，并称政府对朝鲜发出严正抗议。

“这对日本造成严重威胁，这种行为不可原谅，严重损害地区和平和稳定，”安倍在首相官邸对记者称。

韩国军方周三称，朝鲜从其东部海域发射了一枚潜射弹道导弹。这是朝鲜无视联合国安理会决议进行的一系列活动中的最新一次导弹发射。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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