日本首相称朝鲜发射导弹“不可原谅”威胁日本安全

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透东京8月24日 - 日本首相安倍晋三周三称，朝鲜最新一次发射导弹的行为“不可原谅”，对日本安全造成严重威胁，并称政府对朝鲜发出严正抗议。
“这对日本造成严重威胁，这种行为不可原谅，严重损害地区和平和稳定，”安倍在首相官邸对记者称。
韩国军方周三称，朝鲜从其东部海域发射了一枚潜射弹道导弹。这是朝鲜无视联合国安理会决议进行的一系列活动中的最新一次导弹发射。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。