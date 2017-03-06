日本首相称朝鲜向日本附近海域发射四枚导弹（更新版）

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路透首尔/东京3月6日 - 日本首相安倍晋三称，朝鲜周一清晨发射四枚弹道导弹，其中有三枚落入了日本的专属经济区。这是朝鲜最新的挑衅性导弹试射。

韩国军方官员称，朝鲜从位于朝中边境附近的东仓里地区发射了“多枚弹道导弹”，飞行距离约1,000公里(620英里)。韩方认为可能是四枚。

韩国联合参谋本部办公室发表声明称，“韩国和美国正在对获得的信息进行分析。”韩国总统办公室在文字短信中称，代总统黄教安召开了国家安全会议。

日本将这次导弹发射称为严重威胁，并称已向朝鲜提出“强烈抗议”。

“发射行为明显违反了安理会决议。这是极其危险的行为，”安倍晋三在国会接受议员质询时说。

日本官员称，朝鲜发射导弹后，尚未接到船只或飞机受损报告。

美国军方未立即置评。一位要求匿名的美国官员表示，美国也侦测到朝鲜进行了明显的发射活动，但未提供细节。

韩国和美国周三举行年度联合军事演习，测试防卫能力，因应朝鲜可能的侵略。此后朝鲜扬言将采取“强烈的报复措施”。

朝鲜谴责韩美联合军演，称这是准备对朝鲜发动战争。(完)