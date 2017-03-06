日本首相称朝鲜向日本附近海域发射四枚导弹（更新版）

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
(新增更多细节)
路透首尔/东京3月6日 - 日本首相安倍晋三称，朝鲜周一清晨发射四枚弹道导弹，其中有三枚落入了日本的专属经济区。这是朝鲜最新的挑衅性导弹试射。
韩国军方官员称，朝鲜从位于朝中边境附近的东仓里地区发射了“多枚弹道导弹”，飞行距离约1,000公里(620英里)。韩方认为可能是四枚。
韩国联合参谋本部办公室发表声明称，“韩国和美国正在对获得的信息进行分析。”韩国总统办公室在文字短信中称，代总统黄教安召开了国家安全会议。
日本将这次导弹发射称为严重威胁，并称已向朝鲜提出“强烈抗议”。
“发射行为明显违反了安理会决议。这是极其危险的行为，”安倍晋三在国会接受议员质询时说。
日本官员称，朝鲜发射导弹后，尚未接到船只或飞机受损报告。
美国军方未立即置评。一位要求匿名的美国官员表示，美国也侦测到朝鲜进行了明显的发射活动，但未提供细节。
韩国和美国周三举行年度联合军事演习，测试防卫能力，因应朝鲜可能的侵略。此后朝鲜扬言将采取“强烈的报复措施”。
朝鲜谴责韩美联合军演，称这是准备对朝鲜发动战争。(完)
(编译 张荻/杜明霞；审校 张涛/张若琪)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)