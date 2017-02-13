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时事要闻 | 2017年 2月 13日 星期一 16:08 BJT

中国反对朝鲜进行导弹试验 因为违反联合国决议--外交部

路透北京2月13日 - 中国外交部周一表示，反对朝鲜进行导弹试验，这违反了联合国决议。此前朝鲜表示，前一天成功试射了一种新型中长距离弹道导弹。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做此番表示。

朝鲜周日向大海试射一枚弹道导弹，这将考验特朗普此前要对朝鲜强硬起来的表态。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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