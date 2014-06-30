朝鲜发射两枚短程导弹（更新版）

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透首尔6月29日 - 韩国军方称，朝鲜周日向半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹，违反了联合国禁止其测试此类武器的决议。
朝鲜此次发射导弹，距离中国国家主席习近平即将访问韩国仅隔几天时间。此外，朝鲜本周还将与日本举行会谈，研究朝方重新调查数十年前遭绑架日本公民命运计划的细节。
韩国联合参谋本部一位官员称，这两枚导弹似乎属于飞毛腿系列导弹，从朝鲜半岛东海岸发射，飞行大约500公里(310英里)后坠入大海。
三天前，朝鲜曾向半岛东部海域发射三枚短程发射体，射程大约为190公里。
朝鲜的此类发射活动很常见，该国经常试射短程多管火箭发射器，后者不在联合国制裁决议禁止项目之列。
今年到目前为止，朝鲜已试射了11次弹道导弹和火箭，其中包括四次弹道导弹试射。
习近平将于7月3-4日对韩国进行访问，届时将会与韩国总统朴槿惠会晤，并商讨朝鲜核问题。
日本媒体援引朝鲜外交部官员的话报导称，朝鲜称这次发射属于“例行军事演习的一部分”，应当不会影响日朝之间计划于7月1日举行的政府间会谈。
日本外相岸田文雄对记者称，日本希望在会谈期间提及此事。
“我们认为，需要在（日朝）政府会谈上适当地处理此事，”岸田文雄对记者说。“我们必须强烈要求朝鲜遵守联合国安理会决议及其他协议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。