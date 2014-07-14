日本称朝鲜周日向东部海域发射两枚弹道导弹

路透东京7月13日 - 日本政府表示，朝鲜周日向其东部海域发射了两枚弹道导弹，促使日本向朝鲜发起抗议。

日本防卫省表示，导弹是周日凌晨1点20分和1点30分（GMT时间为周六1620和1630）之间从朝鲜西南部开城附近的某地发射，在落入日本与朝鲜半岛分界的海域前飞行了大约500公里。

日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)对记者表示：“这显然违反了联合国安理会决议。日本政府通过在北京的外交途径进行了抗议。”

菅义伟表示，导弹发射没有造成财产损失或人员伤亡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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