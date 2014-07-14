日本称朝鲜周日向东部海域发射两枚弹道导弹

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透东京7月13日 - 日本政府表示，朝鲜周日向其东部海域发射了两枚弹道导弹，促使日本向朝鲜发起抗议。
日本防卫省表示，导弹是周日凌晨1点20分和1点30分（GMT时间为周六1620和1630）之间从朝鲜西南部开城附近的某地发射，在落入日本与朝鲜半岛分界的海域前飞行了大约500公里。
日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)对记者表示：“这显然违反了联合国安理会决议。日本政府通过在北京的外交途径进行了抗议。”
菅义伟表示，导弹发射没有造成财产损失或人员伤亡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。