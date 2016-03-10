朝鲜向海上发射两枚短程导弹--韩国军方

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透首尔3月10日 - 韩国军方称，朝鲜周四凌晨向其东部海滨城市元山附近的海域发射两枚短程弹道导弹，导弹飞行了约500公里。
朝鲜拥有大量短程导弹，并正发展远程和洲际导弹。
上周朝鲜通过多管火箭发射系统从元山向海中发射了六枚火箭。
金正恩周三称，朝鲜已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上，并下令提升该国武器库的威力和精准度。这是金正恩首次直接宣称朝鲜已实现核弹头小型化。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）拒绝就金正恩的上述表态置评，并指责他“出言挑衅”。
“我得说这位年轻人需要更多关注朝鲜人民，更多关注他们的生计，而非追求这种不顾后果的（军事）能力，”柯比说道。
五角大楼本周称，不认为朝鲜展示了小型化核弹头的能力。但五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，五角大楼正在增强美国的战略反导系统以使其进入就绪状态。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。