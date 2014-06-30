更新版 1-东北亚情势：朝鲜发射两枚短程导弹，违反联合国制裁禁令

(本文由路透中文网编译提供；新增细节)

路透首尔6月29日 - 韩国军方称，朝鲜(北韩)周日向半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹，违反了联合国禁止其测试此类武器的决议。

朝鲜此次发射导弹，距离中国国家主席习近平即将访问韩国仅隔几天时间。此外，朝鲜本周还将与日本举行会谈，研究朝方重新调查数十年前遭绑架日本公民命运计划的细节。

韩国联合参谋本部一位官员称，这两枚导弹似乎属于飞毛腿系列导弹，从朝鲜半岛东海岸发射，飞行大约500公里(310英里)后坠入大海。

三天前，朝鲜曾向半岛东部海域发射三枚短程发射体，射程大约为190公里。

朝鲜的此类发射活动很常见，该国经常试射短程多管火箭发射器，后者不在联合国制裁决议禁止项目之列。

今年到目前为止，朝鲜已试射了11次弹道导弹和火箭，其中包括四次弹道导弹试射。

习近平将于7月3-4日对韩国进行访问，届时将会与韩国总统朴槿惠会晤，并商讨朝鲜核问题。

日本媒体援引朝鲜外交部官员的话报导称，朝鲜称这次发射属于“例行军事演习的一部分”，应当不会影响日朝之间计划于7月1日举行的政府间会谈。

日本外相岸田文雄对记者称，日本希望在会谈期间提及此事。

“我们认为，需要在（日朝）政府会谈上适当地处理此事，”岸田文雄对记者说。“我们必须强烈要求朝鲜遵守联合国安理会决议及其他协议。”（完）