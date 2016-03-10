朝鲜向海上发射两枚短程导弹--韩国军方

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月10日 - 韩国军方称，朝鲜周四凌晨向其东部海滨城市元山附近的海域发射两枚短程弹道导弹，导弹飞行了约500公里。

朝鲜拥有大量短程导弹，并正发展远程和洲际导弹。

上周朝鲜通过多管火箭发射系统从元山向海中发射了六枚火箭。

金正恩周三称，朝鲜已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上，并下令提升该国武器库的威力和精准度。这是金正恩首次直接宣称朝鲜已实现核弹头小型化。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）拒绝就金正恩的上述表态置评，并指责他“出言挑衅”。

“我得说这位年轻人需要更多关注朝鲜人民，更多关注他们的生计，而非追求这种不顾后果的（军事）能力，”柯比说道。

五角大楼本周称，不认为朝鲜展示了小型化核弹头的能力。但五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，五角大楼正在增强美国的战略反导系统以使其进入就绪状态。（完）