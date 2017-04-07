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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 08:39 BJT

日本决定将对朝鲜的单方面制裁延长两年

路透东京4月7日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周五称，日本政府决定将对朝鲜的单方面制裁延长两年。

日本共同社稍早报导，东京当局将继续全面禁止日本和朝鲜之间的贸易，并禁止所有朝鲜船舶进入日本港口。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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