朝鲜再次试射导弹 韩国称和平共处希望破灭（更新版）

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路透首尔5月21日 - 朝鲜周日发射了一枚弹道导弹，在其东海岸落海，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，朝鲜此举导致韩国新政府对于韩朝和平共处的希望破灭。

韩国军方官员表示，朝鲜这次试射的可能是升级、增程版固体燃料潜射导弹。朝鲜一周前试射的导弹是液体燃料的，射程比这次远。

朝鲜一直以来不顾各方面、包括其主要盟友中国要求其控制核计划和导弹计划的呼声，称需要这些武器来进行正当自我防卫。

朝鲜一直在研究能打击美国本土的核弹头导弹。周六，朝鲜称已经具备打击美国本土的能力，但西方导弹专家称朝鲜这是夸大其词。

外交人士周日表示，联合国安理会将应美国、日本和韩国的要求，于周二召开闭门会议讨论此次导弹试射。

陪同美国总统特朗普访问沙特的一位官员称，白宫已知悉最新的试射消息，并指出此次导弹射程比朝鲜之前三次试射导弹的射程要短。

美国国务卿蒂勒森称，将继续对朝鲜施加经济和外交压力。

“持续进行导弹试射令人失望和不安，我们要求他们停止相关活动，”他在接受“Fox News Sunday”专访时表示。

朝鲜一周内两次试射导弹，令韩国刚上任的总统文在寅想办法缓解朝鲜半岛紧张局势的计划面临更加复杂的形势。

韩国外交部称试射为“鲁莽和不负责任的行动，给新政府和国际社会对朝鲜半岛无核化与和平的期望浇了一盆冷水。”

日本首相安倍晋三称，朝鲜此次导弹试射是对“国际社会和平解决朝核问题努力的藐视和挑战。”

安倍在日本国家安全保障会议开会后对记者表示，他打算在本月七国集团(G7)意大利峰会上提出朝鲜试射导弹的问题。中国未立即置评。

韩国联合参谋本部办公室在一份声明中表示，这枚导弹是在周日下午从北仓附近的地点发射，平壤当局上月曾试图从此一区域进行导弹试射，但并未成功。

该办公室称导弹飞行了约500公里。日本内阁官房长官菅义伟称，导弹落在日本专属经济区外，没有船舶或飞机受到损害的报告。(完)