韩国总统府称总统下令对新引入的萨德发射器展开调查

路透首尔5月30日 - 韩国总统文在寅的发言人周二表示，总统下令对额外引入的四个萨德反导弹发射器展开调查。在文在寅就任前，美国军方部署了两个萨德导弹发射器。

总统府发言人尹永灿在记者会上表示，又有四个萨德发射器被引入却没有向新政府或公众报告，文在寅对此感到“震惊”。(完)