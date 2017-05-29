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时事要闻 | 2017年 5月 29日 星期一 10:13 BJT

朝鲜发射导弹是企图向韩国政府施压--韩国军方

路透首尔5月29日 - 韩国军方发言人周一在朝鲜发射短程弹道导弹后表示，朝鲜最近一连串导弹发射，是企图向韩国政府施压，以令其改变政策。

韩国军方发言人称，朝鲜最新发射的飞毛腿导弹高度达120公里(75英里)。这位发言人并称，韩国军方正在分析朝鲜发射了几枚导弹，暗示朝鲜发射的导弹不止一枚。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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