朝鲜发射导弹是企图向韩国政府施压--韩国军方

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透首尔5月29日 - 韩国军方发言人周一在朝鲜发射短程弹道导弹后表示，朝鲜最近一连串导弹发射，是企图向韩国政府施压，以令其改变政策。
韩国军方发言人称，朝鲜最新发射的飞毛腿导弹高度达120公里(75英里)。这位发言人并称，韩国军方正在分析朝鲜发射了几枚导弹，暗示朝鲜发射的导弹不止一枚。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。