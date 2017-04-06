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时事要闻 | 2017年 4月 6日 星期四 09:10 BJT

韩国称美韩双方确认按计划部署萨德

路透首尔4月6日 - 韩国总统办公室周四表示，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)在与韩国官员通电话时，同意按计划部署萨德反导系统。

韩国官员表示，麦克马斯特与韩国官员周四早间讨论了朝鲜最新的导弹发射行为以及中美元首峰会。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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