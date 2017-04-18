朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
BBC周一播出的采访显示，朝鲜外务省副相韩成烈(Han Song-Ryol)说：“我们将进行更多导弹测试，每周、每月、每年都会有。”
“如果美国贸然动用军事手段，将意味着当天就会爆发全面战争。”
朝鲜官方媒体上周警告称，如果美国有任何侵略迹象，朝鲜将对美国发起核打击。但白宫表示，没有证据表明朝鲜拥有这种能力。
“如果美国计划对我们发起军事打击，我们将以自己的风格和方式还以先发制人的核打击，”韩成烈说。
他还表示，朝鲜相信核武器能保护自己免受美国军事打击威胁。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)