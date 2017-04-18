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时事要闻 | 2017年 4月 18日 星期二 17:28 BJT

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC

路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。

BBC周一播出的采访显示，朝鲜外务省副相韩成烈(Han Song-Ryol)说：“我们将进行更多导弹测试，每周、每月、每年都会有。”

“如果美国贸然动用军事手段，将意味着当天就会爆发全面战争。”

朝鲜官方媒体上周警告称，如果美国有任何侵略迹象，朝鲜将对美国发起核打击。但白宫表示，没有证据表明朝鲜拥有这种能力。

“如果美国计划对我们发起军事打击，我们将以自己的风格和方式还以先发制人的核打击，”韩成烈说。

他还表示，朝鲜相信核武器能保护自己免受美国军事打击威胁。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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