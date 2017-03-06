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时事要闻 | 2017年 3月 6日 星期一 08:18 BJT

韩国军方称朝鲜从东仓里导弹基地附近发射不明飞弹

路透首尔3月6日 - 韩国军方表示，朝鲜周一清晨从东仓里(TONGCHANG-RI)地区发射一枚不明飞弹，该地区有一个导弹基地。

韩国军方补充称，这枚飞弹落入朝鲜东海岸水域。

东仓里接近朝鲜与中国的边境，朝鲜去年在东仓里发射了一枚远程火箭，联合国称朝鲜此举违反了禁止使用导弹技术的决议。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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