韩国军方称朝鲜从东仓里导弹基地附近发射不明飞弹

路透首尔3月6日 - 韩国军方表示，朝鲜周一清晨从东仓里(TONGCHANG-RI)地区发射一枚不明飞弹，该地区有一个导弹基地。

东仓里接近朝鲜与中国的边境，朝鲜去年在东仓里发射了一枚远程火箭，联合国称朝鲜此举违反了禁止使用导弹技术的决议。(完)