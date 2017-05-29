朝鲜发射飞毛腿弹道导弹 日本表示抗议（更新版）

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路透首尔5月29日 - 朝鲜周一发射了一枚似乎是短程弹道导弹，落入该国东部外海。朝鲜已经多次试射导弹，无视全球压力和实施进一步制裁的威胁。

韩国官员表示，据信朝鲜所发射的是一枚飞毛腿弹道导弹，飞行了大约450公里。

美国白宫称，总统特朗普已经接到关于此次试射的简报。美国太平洋司令部称，追踪了这枚似乎是短程弹道导弹的六分钟飞行，评估认为并未对北美构成威胁。

美国已经表示，打算和中国讨论一个新的联合国安理会决议，中国已经认识到通过协商来限制朝鲜核计划的时间有限。

当被问及如果外交努力失败，可能会与朝鲜出现什么样的军事冲突时，美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周日警告称，那将“很可能是多数人一生中见到的最严重的对抗”。

“一旦爆发战争，则可能给中国以及俄罗斯带来威胁。”

**测试新功能**

日本对朝鲜最新发射导弹的行为表示抗议。朝鲜发射的导弹似乎落入日本专属经济区。

日本首相安倍晋三谴责朝鲜最新的导弹试射活动，并誓言会与其他国家一道采取行动来阻止朝鲜再三的挑衅。

“正如我们在最近七国集团(G7)会议上的共识，朝鲜问题是国际社会最优先考虑的一个问题，”安倍对记者称。“我们将与美国合作，采取具体行动来阻止朝鲜。”

韩国新政府已经表示，朝鲜再三试射导弹，导致朝鲜半岛和平希望落空。

韩国联合参谋本部办公室发布声明称，总统文在寅迅速召开了国家安全委员会(NSC)会议。

据美国官员称，朝鲜过去曾多次试射飞毛腿系列短程导弹，最近一次是在4月。但专家表示，朝鲜可能在尝试测试新功能，这些功能可能用于制造洲际弹道导弹(ICBM)。

“有多种可能性...可能是在测试不同类型的发动机。或者是验证ICBM第一级火箭主要发动机的可靠性，”岭南大学(Kyungnam University)远东研究所军事专家Kim Dong-yub表示。

改进版的飞毛腿导弹射程最高达1,000公里(620英里)。

朝鲜核计划图表：tmsnrt.rs/2lE5yjF

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