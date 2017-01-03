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时事要闻 | 2017年 1月 3日 星期二 15:58 BJT

中国外交部发言人称中国为实现朝鲜半岛无核化的努力有目共睹

路透北京1月3日 - 中国外交部周二表示，中国为实现朝鲜半岛无核化的努力有目共睹。此前美国当选总统特朗普称中国不帮助遏制朝鲜。

在例行新闻发布会上，中国外交部发言人耿爽也敦促美国要认识到台湾问题的敏感性。此前特朗普保留其1月20日就职后台湾领导人蔡英文访美时与其会面的可能性。(完)

(编译 李春喜 审校 刘秀红)

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