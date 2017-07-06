综述：如果必须对朝鲜使用武力 美国将会使用--美驻联合国大使

路透联合国7月5日 - 美国周三警告称，如果为了阻止朝鲜核导弹计划而必须使用武力，将会这么做。但美国同时表示，更希望针对朝鲜不顾外界劝阻而发射导弹的行为采取全球性外交行动。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)在联合国安理会的一个会议上表示，朝鲜的行动正在“迅速关闭外交解决的可能性”，美国准备保护自己和盟友。

“我们的能力之一在于我们拥有相当强大的军事力量。如果我们必须使用武力，我们将会使用，但我们不希望不得不朝这个方向走，”黑利表示。她敦促朝鲜的唯一主要盟友--中国采取更多行动来约束朝鲜。

朝鲜的导弹计划又迈出重大一步，该国于周二试射一枚洲际弹道导弹，一些专家认为，该导弹射程可达美国阿拉斯加和夏威夷，或许还可达到美国西北部太平洋沿岸地区。

朝鲜称，此次试射的导弹可携带大型核弹头。

这次试射对美国总统特朗普而言是一个直接挑战。特朗普曾誓言要防范朝鲜拥有以核导弹打击美国的能力。

他一再敦促中国向朝鲜领导人施压，要求朝鲜放弃核计划。

黑利称，未来几天美国将建议联合国对朝鲜实施新的制裁，并警告称如果没有得到俄罗斯和中国的支持，那么“我们将按我们自己的方式来处理”。

她并未提供新制裁提议的细节，但列举了可能的选项。

黑利表示，“国际社会可切断朝鲜的主要硬通货来源。我们可以限制其军方和武器计划的燃油供应。我们可以加强航空和海运的限制。我们也可以将朝鲜高级官员列入制裁名单。”

外交人士称中国政府并未完全执行对朝鲜现有的国际制裁措施，并反对更为严厉的制裁举措，如石油禁运、禁止朝鲜航班入境和劳务输出、禁止中资银行和其他企业与朝鲜开展业务。

黑利表示，“联合国制裁能否全面执行主要取决于中国。”

美国官员表示，美国可能采取单边行动，并制裁更多的与朝鲜有业务往来的中国企业，特别是银行。

中国常驻联合国代表刘结一在安理会表示，朝鲜此次发射导弹是“公然违反”联合国决议，且“不能接受”。

他表示，“我们呼吁有关各方保持克制，避免挑衅行为和敌对语言，展现出无条件对话和努力缓和紧张局势的意愿。”(完)