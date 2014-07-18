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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 09:44 BJT

联合国安理会谴责朝鲜导弹发射活动

路透联合国7月17日 - 联合国安理会周四谴责朝鲜近期的弹道导弹发射活动，称这些活动违反了安理会决议。朝鲜在6月和7月进行了三轮飞毛腿短程导弹发射活动。

“安理会成员国谴责这些发射活动……敦促朝鲜全面遵守安理会相关决议，”卢旺达常驻联合国代表、安理会7月轮值主席加萨纳（Eugene Gasana）称。

朝鲜因自2006年以来多次进行核弹及弹道导弹试验活动，受到联合国、美国和其他国家的制裁。

联合国秘书长潘基文谴责朝鲜的导弹发射活动。“秘书长敦促朝朝鲜努力同邻国建立信心和互信，”潘基文新闻办公室在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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