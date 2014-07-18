联合国安理会谴责朝鲜导弹发射活动

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透联合国7月17日 - 联合国安理会周四谴责朝鲜近期的弹道导弹发射活动，称这些活动违反了安理会决议。朝鲜在6月和7月进行了三轮飞毛腿短程导弹发射活动。
“安理会成员国谴责这些发射活动……敦促朝鲜全面遵守安理会相关决议，”卢旺达常驻联合国代表、安理会7月轮值主席加萨纳（Eugene Gasana）称。
朝鲜因自2006年以来多次进行核弹及弹道导弹试验活动，受到联合国、美国和其他国家的制裁。
联合国秘书长潘基文谴责朝鲜的导弹发射活动。“秘书长敦促朝朝鲜努力同邻国建立信心和互信，”潘基文新闻办公室在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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