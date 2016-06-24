联合国安理会谴责朝鲜发射导弹

路透联合国6月23日（记者 Michelle Nichols） - 联合国安理会周四谴责朝鲜最新的弹道导弹发射活动，称这严重违反了一项国际禁令，并呼吁联合国193个成员国实施对朝鲜的强化制裁举措。

朝鲜周三试射两枚导弹，第一枚导弹发射失败约两小时后，又朝着日本方向发射了一枚疑似中程导弹，这枚导弹后来坠入海中。

“安理会成员国谴责朝鲜的所有弹道导弹活动，认为此类活动推动朝鲜发展核武器运载系统，并加剧紧张局势。”安理会称。

“安理会成员国还对朝鲜在其民众有着巨大的尚未满足的需要之际，将其资源转而用于发展弹道导弹表示遗憾。”

联合国安理会周三晚召开会议，商讨朝鲜导弹发射问题，随后在周四发表了上述声明。该声明与安理会在6月1日就朝鲜的弹道导弹试射活动所发表的谴责声明大体一致。

美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）暗示，美国方面将会寻求“确认可能为（朝鲜）一而再的（导弹）试射活动负责的个人和实体”，涉及的个人和实体可能会遭到安理会制裁。

朝鲜自2006年以来一直遭到联合国制裁。该国在今年1月进行第四次核试验，并在2月发射远程火箭，这引发安理会在3月通过决议，决定对朝鲜实施严厉的新制裁。

鲍尔称，自安理会3月对朝鲜实施新制裁以来，朝鲜已进行了10次弹道导弹试射活动。（完）