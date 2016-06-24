联合国安理会谴责朝鲜发射导弹

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透联合国6月23日（记者 Michelle Nichols） - 联合国安理会周四谴责朝鲜最新的弹道导弹发射活动，称这严重违反了一项国际禁令，并呼吁联合国193个成员国实施对朝鲜的强化制裁举措。
朝鲜周三试射两枚导弹，第一枚导弹发射失败约两小时后，又朝着日本方向发射了一枚疑似中程导弹，这枚导弹后来坠入海中。
“安理会成员国谴责朝鲜的所有弹道导弹活动，认为此类活动推动朝鲜发展核武器运载系统，并加剧紧张局势。”安理会称。
“安理会成员国还对朝鲜在其民众有着巨大的尚未满足的需要之际，将其资源转而用于发展弹道导弹表示遗憾。”
联合国安理会周三晚召开会议，商讨朝鲜导弹发射问题，随后在周四发表了上述声明。该声明与安理会在6月1日就朝鲜的弹道导弹试射活动所发表的谴责声明大体一致。
美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）暗示，美国方面将会寻求“确认可能为（朝鲜）一而再的（导弹）试射活动负责的个人和实体”，涉及的个人和实体可能会遭到安理会制裁。
朝鲜自2006年以来一直遭到联合国制裁。该国在今年1月进行第四次核试验，并在2月发射远程火箭，这引发安理会在3月通过决议，决定对朝鲜实施严厉的新制裁。
鲍尔称，自安理会3月对朝鲜实施新制裁以来，朝鲜已进行了10次弹道导弹试射活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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