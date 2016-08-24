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时事要闻 | 2016年 8月 24日 星期三 08:18 BJT

美国追踪到朝鲜发射潜射导弹--美国防官员

路透华盛顿8月23日 - 美国一国防官员周二匿名表示，美国侦测并追踪到朝鲜发射一枚潜射导弹，飞行约300英里(480公里)后落入日本海。

“这可能是一枚KN-11弹道导弹，”该官员称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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