版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 2日 星期一 08:15 BJT

朝鲜发射短程导弹 抗议美韩军演

路透首尔3月2日 - 韩国军方官员称，朝鲜周一从其东海岸发射两枚短程导弹。朝鲜此举被视为抗议美韩年度联合军演。

该官员称，朝鲜是在周一清晨发射上述导弹的，导弹射程大约490公里，之后落入海中。

美韩年度联合军演将在周一开始举行。朝鲜认为，美韩联合军演是为战争做准备。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐