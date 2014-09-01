朝鲜加强游客手机SIM卡的管理

(本文由路透中文网编译提供)

记者 James Pearson

路透首尔9月1日 - 旅游消息人士对路透称，朝鲜目前仅允许外国游客使用的手机SIM卡在本国旅游期间有效。此举令朝鲜民众更难以非法使用全球互联网。

与朝鲜民众不同的是，在朝鲜旅游的外国人可以使用朝鲜本国网络Koryolink自由浏览Facebook、Twitter等社交媒体网站。

该消息人士称，根据7月作出的相关调整，朝鲜在游客离开时会注销其所用SIM卡，以确保相关SIM卡不会被留给本国民众使用。当游客返回朝鲜时，相关SIM卡可被重新激活。

“这实际上基本意味着，如果有人离开该国，则无法将其手机留给当地友人供其上网，”一位消息人士称。由于讨论此事的敏感性，该消息人士不愿透露姓名。

此举或许与朝鲜当局打压信息交流有关，据该消息人士称，相关举动由朝鲜政府牵头。

朝鲜有逾250万人使用Koryolink网络打电话和浏览互联网，该网络在朝鲜国内受到大举监控。外国人也可使用该网络，但需通过一个单独的蜂窝网络与常见的外部互联网接连。目前尚不清楚该新规是否适用长期居住该国的人士以及驻朝鲜的外国外交官。（完）