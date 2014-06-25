日相安倍晋三称目前未考虑访问朝鲜

路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二称，目前未考虑访问朝鲜，并称将采取“最有效的方法”与朝鲜打交道。

上月朝鲜同意重启对数十年前日本公民被绑架事件的调查。作为回报，在调查开始后，日本将减轻对朝鲜的经济制裁，晚些时候还会考虑人道主义援助。

安倍在新闻发布会上说：“关于访问朝鲜，我现阶段还没考虑。”

“一旦朝鲜在解决人质事件方面采取了切实措施，我会考虑以最有效的方式作出回应。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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