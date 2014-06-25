日相安倍晋三称目前未考虑访问朝鲜

中菲领导人通电话讨论朝鲜半岛局势
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二称，目前未考虑访问朝鲜，并称将采取“最有效的方法”与朝鲜打交道。
上月朝鲜同意重启对数十年前日本公民被绑架事件的调查。作为回报，在调查开始后，日本将减轻对朝鲜的经济制裁，晚些时候还会考虑人道主义援助。
安倍在新闻发布会上说：“关于访问朝鲜，我现阶段还没考虑。”
“一旦朝鲜在解决人质事件方面采取了切实措施，我会考虑以最有效的方式作出回应。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。