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时事要闻 | 2016年 11月 29日 星期二 09:35 BJT

联合国安理会周三将就对朝鲜实施新制裁进行表决--外交官

路透联合国11月28日 - 外交官周一称，联合国安理会定于周三就对朝鲜实施新制裁进行表决。这次制裁针对朝鲜的第五次也是威力最大的一次核试验，将使该国出口收入减少约8亿美元。

外交官称，安理会五个常任理事国已同意新的制裁措施。路透周五看到，这些措施主要针对朝鲜的煤炭出口收入。

朝鲜自2006年以来一直因核试验及导弹试验受到联合国制裁。该国9月9日进行了最新一次核试验，美国和中国就新的制裁进行了逾两个月的磋商。草案文本周五已发给联合国安全理事会的15个成员国。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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