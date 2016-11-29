联合国安理会周三将就对朝鲜实施新制裁进行表决--外交官

路透联合国11月28日 - 外交官周一称，联合国安理会定于周三就对朝鲜实施新制裁进行表决。这次制裁针对朝鲜的第五次也是威力最大的一次核试验，将使该国出口收入减少约8亿美元。

朝鲜自2006年以来一直因核试验及导弹试验受到联合国制裁。该国9月9日进行了最新一次核试验，美国和中国就新的制裁进行了逾两个月的磋商。草案文本周五已发给联合国安全理事会的15个成员国。(完)