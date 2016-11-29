联合国安理会周三将就对朝鲜实施新制裁进行表决--外交官

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透联合国11月28日 - 外交官周一称，联合国安理会定于周三就对朝鲜实施新制裁进行表决。这次制裁针对朝鲜的第五次也是威力最大的一次核试验，将使该国出口收入减少约8亿美元。
外交官称，安理会五个常任理事国已同意新的制裁措施。路透周五看到，这些措施主要针对朝鲜的煤炭出口收入。
朝鲜自2006年以来一直因核试验及导弹试验受到联合国制裁。该国9月9日进行了最新一次核试验，美国和中国就新的制裁进行了逾两个月的磋商。草案文本周五已发给联合国安全理事会的15个成员国。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)