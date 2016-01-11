美韩正就美国向朝鲜半岛派驻更多战略资产展开对话

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月11日 - 韩国国防部称，美国和韩国正就美国向朝鲜半岛派驻更多战略资产进行对话。
美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。
“美国和韩国正就派驻更多战略资产持续紧密地对话，”韩国国防部发言人金珉奭周一表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)