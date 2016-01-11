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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 10:55 BJT

美韩正就美国向朝鲜半岛派驻更多战略资产展开对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月11日 - 韩国国防部称，美国和韩国正就美国向朝鲜半岛派驻更多战略资产进行对话。

美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。

“美国和韩国正就派驻更多战略资产持续紧密地对话，”韩国国防部发言人金珉奭周一表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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