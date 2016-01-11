中国在朝鲜核试验后投入500余人对边境地区辐射环境进行应急监测

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京1月11日 - 朝鲜上周宣称进行核试验后，中国政府投入500余人对边境地区进行辐射环境应急监测，但迄今监测数据未见异常。
中国环境保护部周一称，投入应急人员500余人（其中350余人赶赴前沿监测点）和应急监测车近百辆，并称除37个自动站24小时连续不间断的监测外，还派出14台移动监测车开展巡测监测。
中国环境保护部称，对大气、土壤、地表雪等介质进行采样，对气溶胶、气碘、气氚、惰性气体、干湿沉降物等进行核素分析，截至1月11日8时，监测数据未见异常，均处于当地本底范围内，基本排除了本次朝鲜核试验对中国辐射环境带来影响的可能性。
中国环境保护部称，将持续对中国边境地区的辐射环境进行全方位监测，专家组会根据每日更新的监测数据展开进一步分析研判，来决定何时终止应急状态。
边境附近居民上周向路透表示，他们对核试验的环境影响感到担忧。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)