中国在朝鲜核试验后投入500余人对边境地区辐射环境进行应急监测

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月11日 - 朝鲜上周宣称进行核试验后，中国政府投入500余人对边境地区进行辐射环境应急监测，但迄今监测数据未见异常。

中国环境保护部周一称，投入应急人员500余人（其中350余人赶赴前沿监测点）和应急监测车近百辆，并称除37个自动站24小时连续不间断的监测外，还派出14台移动监测车开展巡测监测。

中国环境保护部称，对大气、土壤、地表雪等介质进行采样，对气溶胶、气碘、气氚、惰性气体、干湿沉降物等进行核素分析，截至1月11日8时，监测数据未见异常，均处于当地本底范围内，基本排除了本次朝鲜核试验对中国辐射环境带来影响的可能性。

中国环境保护部称，将持续对中国边境地区的辐射环境进行全方位监测，专家组会根据每日更新的监测数据展开进一步分析研判，来决定何时终止应急状态。

边境附近居民上周向路透表示，他们对核试验的环境影响感到担忧。（完）