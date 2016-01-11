中国在朝鲜核试验后投入500余人对边境地区辐射环境进行应急监测

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月11日 - 朝鲜上周宣称进行核试验后，中国政府投入500余人对边境地区进行辐射环境应急监测，但迄今监测数据未见异常。
中国环境保护部周一称，投入应急人员500余人（其中350余人赶赴前沿监测点）和应急监测车近百辆，并称除37个自动站24小时连续不间断的监测外，还派出14台移动监测车开展巡测监测。
中国环境保护部称，对大气、土壤、地表雪等介质进行采样，对气溶胶、气碘、气氚、惰性气体、干湿沉降物等进行核素分析，截至1月11日8时，监测数据未见异常，均处于当地本底范围内，基本排除了本次朝鲜核试验对中国辐射环境带来影响的可能性。
中国环境保护部称，将持续对中国边境地区的辐射环境进行全方位监测，专家组会根据每日更新的监测数据展开进一步分析研判，来决定何时终止应急状态。
边境附近居民上周向路透表示，他们对核试验的环境影响感到担忧。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债