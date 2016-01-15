朝鲜称达沃斯世界经济论坛取消邀请是出于政治动机

路透首尔/日内瓦1月14日 （记者 Jack Kim/Stephanie Nebehay） - 朝鲜周四称，达沃斯世界经济论坛（WEF）取消邀请朝鲜参会的决定是基于由美国驱动的“不公平政治动机”。

WEF周三称，朝鲜外相李洙墉1月20日至23日出席达沃斯世界经济论坛年会的邀请已被取消。朝鲜曾于近日进行第四次核试验。

朝鲜驻日内瓦联合国大使致信WEF称，朝鲜本希望有机会展现其经济发展及促进经济合作。路透看到了这封信。

“但不幸的是，WEF方面基于不公平的政治动机单方面取消了朝鲜代表团的参会邀请，WEF是讨论经济议题的国际论坛，这这显然有悖其性质与立场，”信函称。

WEF发言人Yann Zopf称，他无法确认这封写给WEF执行董事菲利普·罗斯勒（Philipp Roesler）的信是否已收到，也无法置评。

但朝鲜驻日内瓦联合国副大使崔明南（Myong Nam Choe）对路透表示：“信函是亲手递交的。我们在WEF外面等候，确保组织方早上第一时间就收到这封信。”

“我们认为WEF的决定是出于政治动机，因为组织方突然决定取消（邀请），与对朝鲜持敌对政策、好战的美国及其盟友站到了一边，”崔明南表示。“我们百分百确信这背后存在压力甚至是胁迫。”

崔明南称，朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平（So Se Pyong）周一曾与WEF组织方会面，商讨李洙墉参会的准备工作，而他本人周二也与他们见过面。

“新闻发布会召开几分钟前我们才被电话告知（邀请取消），”崔明南说道。（完）