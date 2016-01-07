焦点：要验证朝鲜试验的是否氢弹 耗时久且难度大

共同社1月6日发布的图片，显示朝鲜平壤的民众在观看大屏幕上播报政府宣布成功进行核试验的消息。 REUTERS/Kyodo

路透首尔/维也纳1月6日 （记者 Jack Kim/Francois Murphy） - 未来数日甚或数周内，专家们将搜寻空气中的放射性微粒，以判断朝鲜是否真的进行了氢弹试验，但要得出独立结论可能耗时长久且难度大。

各国地震观测站监测到了周三上午的一场地震，美国地质调查局称此次地震为5.1级。

此次地震地点在朝鲜一处核试验场附近，其特征令专家们迅速推断朝鲜很可能进行了第四次核试验。而朝鲜之后宣布其进行了氢弹试验。

但需通过侦测空气中的放射性微粒，才能找到线索，以判断引爆的装置类型及其是否为氢弹。氢弹威力大于原子弹，若朝鲜所称属实，则意味着该国取得核技术重大进展。

另一个可能性是，这根本不是核装置，而只是高威力的常规爆炸物。

朝鲜上次在2013年进行核试验后，过了55天，在距离核试验地点约1,000公里的一处日本监测站探测到放射性气体氙。

“我现在要说的是，眼下情况与2013年情况高度一致。2013年那次朝鲜宣称进行了核试验，外界也基本上认为是一次核试验。”全面禁止核试验条约组织（CTBTO）国际数据中心负责人贝尔（Randy Bell）在维也纳对记者表示。

“要进一步判断一些非常具体的性质，譬如这究竟是否核试验，或者是哪种类型的核试验，眼下这个阶段还不是合适的时机。仅有地震数据还不足以作出这类判断。”他说道。

要证明朝鲜进行的是氢弹试验，取决于氢的同位素氚存在，这是氢弹与原子弹的区别之一，且产生氚需要锂。

“如果他们发现了锂，那就肯定是氢弹试验，但如果只有氙……那就不知道了。”韩国国会情报委员会成员Shin Kyung-min援引韩国情报机构负责人的简报称。

一名韩国议员称，美国空军可能派出飞机，试图侦测空气中的放射性物质。

韩国情报官员和分析人士怀疑朝鲜此次试验的并非成熟的氢装置，因成熟氢装置爆炸当量应远高于此次的约6,000吨。

据CTBTO数据，1945年广岛原子弹爆炸当量为1.3万吨。

美国首枚氢弹爆炸当量为1,000万吨，接近广岛原子弹爆炸当量的1,000倍。而前苏联1961年氢弹爆炸当量高达5,000万吨，是迄今威力最大的核弹。（完）