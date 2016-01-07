焦点：要验证朝鲜试验的是否氢弹 耗时久且难度大

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透首尔/维也纳1月6日 （记者 Jack Kim/Francois Murphy） - 未来数日甚或数周内，专家们将搜寻空气中的放射性微粒，以判断朝鲜是否真的进行了氢弹试验，但要得出独立结论可能耗时长久且难度大。
各国地震观测站监测到了周三上午的一场地震，美国地质调查局称此次地震为5.1级。
此次地震地点在朝鲜一处核试验场附近，其特征令专家们迅速推断朝鲜很可能进行了第四次核试验。而朝鲜之后宣布其进行了氢弹试验。
但需通过侦测空气中的放射性微粒，才能找到线索，以判断引爆的装置类型及其是否为氢弹。氢弹威力大于原子弹，若朝鲜所称属实，则意味着该国取得核技术重大进展。
另一个可能性是，这根本不是核装置，而只是高威力的常规爆炸物。
朝鲜上次在2013年进行核试验后，过了55天，在距离核试验地点约1,000公里的一处日本监测站探测到放射性气体氙。
“我现在要说的是，眼下情况与2013年情况高度一致。2013年那次朝鲜宣称进行了核试验，外界也基本上认为是一次核试验。”全面禁止核试验条约组织（CTBTO）国际数据中心负责人贝尔（Randy Bell）在维也纳对记者表示。
“要进一步判断一些非常具体的性质，譬如这究竟是否核试验，或者是哪种类型的核试验，眼下这个阶段还不是合适的时机。仅有地震数据还不足以作出这类判断。”他说道。
要证明朝鲜进行的是氢弹试验，取决于氢的同位素氚存在，这是氢弹与原子弹的区别之一，且产生氚需要锂。
“如果他们发现了锂，那就肯定是氢弹试验，但如果只有氙……那就不知道了。”韩国国会情报委员会成员Shin Kyung-min援引韩国情报机构负责人的简报称。
一名韩国议员称，美国空军可能派出飞机，试图侦测空气中的放射性物质。
韩国情报官员和分析人士怀疑朝鲜此次试验的并非成熟的氢装置，因成熟氢装置爆炸当量应远高于此次的约6,000吨。
据CTBTO数据，1945年广岛原子弹爆炸当量为1.3万吨。
美国首枚氢弹爆炸当量为1,000万吨，接近广岛原子弹爆炸当量的1,000倍。而前苏联1961年氢弹爆炸当量高达5,000万吨，是迄今威力最大的核弹。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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