独家：朝鲜将继续发展核及导弹项目 朝鲜半岛处于“半战争状态”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透日内瓦4月1日（记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平周五称，朝鲜将继续推进其核及弹道导弹项目，朝鲜半岛目前处于“半战争状态”。
徐世平对美韩正在举行的大规模联合军演予以谴责，称美韩联合军演旨在“斩首朝鲜最高领导”并攻占平壤。
朝鲜今年1月进行了第四次核试验，并在2月份发射远程火箭。
“如果美国继续这样，那么我们也必须有对策。所以，我们必须发展并制造更多威慑、核威慑。”徐世平在接受路透的采访中说道。采访是用英语进行的。
“同步政策指的是核生产和经济发展同步进行，这是我国的政策，也是我党的政策。”徐世平指的是有望在朝鲜劳动党5月党代会上获得背书的双重目标政策。
联合国安理会3月初一致通过决议，决定扩大对朝鲜的制裁，目的是让朝鲜无法获得发展核及弹道导弹项目的资金。
“我们违反该决议也是因为其不公平（且不公正）。眼下，由于这是真正的战争……我们忙于应对半岛目前的这种半战争状态。”
徐世平被问及恢复六方会谈的前景时回复道，朝鲜半岛去核化不再是谈判事项。
“如果美国停止他们对朝鲜的敌对政策，来（签署）和平条约，那么情况（可能）有所不同。”徐世平说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。