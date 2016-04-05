独家：朝鲜将继续发展核及导弹项目 朝鲜半岛处于“半战争状态”

路透日内瓦4月1日（记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平周五称，朝鲜将继续推进其核及弹道导弹项目，朝鲜半岛目前处于“半战争状态”。

徐世平对美韩正在举行的大规模联合军演予以谴责，称美韩联合军演旨在“斩首朝鲜最高领导”并攻占平壤。

朝鲜今年1月进行了第四次核试验，并在2月份发射远程火箭。

“如果美国继续这样，那么我们也必须有对策。所以，我们必须发展并制造更多威慑、核威慑。”徐世平在接受路透的采访中说道。采访是用英语进行的。

“同步政策指的是核生产和经济发展同步进行，这是我国的政策，也是我党的政策。”徐世平指的是有望在朝鲜劳动党5月党代会上获得背书的双重目标政策。

联合国安理会3月初一致通过决议，决定扩大对朝鲜的制裁，目的是让朝鲜无法获得发展核及弹道导弹项目的资金。

“我们违反该决议也是因为其不公平（且不公正）。眼下，由于这是真正的战争……我们忙于应对半岛目前的这种半战争状态。”

徐世平被问及恢复六方会谈的前景时回复道，朝鲜半岛去核化不再是谈判事项。

“如果美国停止他们对朝鲜的敌对政策，来（签署）和平条约，那么情况（可能）有所不同。”徐世平说道。（完）