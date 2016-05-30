欧盟进一步扩大对朝鲜的制裁措施 效果或有限

路透布鲁塞尔5月27日 （记者 Robin Emmott） - 欧盟周五加强对朝鲜制裁，对其实施近乎全面的贸易和旅行禁令。这比联合国安理会对朝鲜的新制裁更为严厉。

朝鲜被禁止向欧盟销售任何石油相关产品或奢侈品，而欧盟国家不能投资朝鲜的采矿业、炼油业和化工业。

“鉴于（朝鲜）的行为对该地区及其他地区的国际和平与安全构成严重威胁，欧盟决定进一步扩大限制性措施。”欧洲理事会说道。

朝鲜1月6日进行最新一次核试验。美国称朝鲜2月7日发射的火箭使用了禁止的弹道导弹技术，朝鲜称2月7日发射的是一枚和平用途的卫星。

欧盟今年早些时候曾决定对16名朝鲜人实施资产冻结和旅行禁令。外交官称，欧盟此次扩大制裁是为了声援其重要贸易伙伴国--韩国和日本。扩大制裁后，有66人和42家企业处于欧盟制裁之下。

欧盟外交部长近几年已数次加强制裁，纳入了资产冻结、融资和纸币交付禁令。

欧盟国家不能向朝鲜出口武器或者用于弹道导弹系统的金属，并禁止向朝鲜出售黄金、钻石和奢侈品。与朝鲜的合资企业也被认为是不合法的。

然而，新制裁措施的效果可能有限，欧盟与朝鲜的双边贸易额2014年已经降至区区3,400万欧元，远低于10年前的逾3亿欧元。

德国和瑞典也不情愿完全孤立朝鲜。德瑞两国自1970年代以来始终维持与朝鲜的外交关系，向朝鲜提供人道主义援助。（完）